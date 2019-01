Väärt ettevõtmine: Jamie Oliver võitleb toiduraiskamise vastu

Tesco, mis annetab 300 000 ülejäänud toitu üle 7000 erinevale kogukonnale ja heategevusorganisatsioonile, sõnul on üks suuremaid probleeme kohalikele kokkadele see, kuidas valmistada süüa ebaharilikest või ootamatutest koostisainetest, mida on kas annetatud või mida on väga suurtes kogustes.

Koolitus on tasuta ja osalised saavad kaasa nii kokkamisvarustuse kui Jamie Oliveri toiduretseptid. Kuulus kokk ütles, et on fantastiline lüüa kaasa selles töös, mida Tesco ja FareShare teevad toiduraiskamise vähendamiseks. «Ma kirjutasin need retseptid kõigi nende suurepäraste kogukonnakokkade abistamiseks, et saaks teha midagi maitsvat ja tasakaalustatut neile, kes seda vajavad kõige rohkem. Tuleb vaid koostisainete suhtes veidi armastust üles näidata ning muuta nad maitsvateks ja toitvateks eineteks. Minu jaoks on iga tehtud toit, mis vähendab toiduraiskamist, võit.»