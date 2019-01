Jaapani gurmaan soovitab: proovi sel kuul šokolaadi-tšilli-sinepi hotdogi!

Väidetavasti on jaapanlased iga aastaga üha suuremas šokolaadisõltuvuses ja nii müüdigi tänavusel festivalil Tokyos Shinjuku NS Buildingus iga tunni jooksul vaid piiratud koguses pileteid, et inimvoolu kontrolli all hoida, kirjutab Soranews24. Ajapiirangut küll polnud, see tähendab tempo pärast ei pidanud muretsema, küll aga meeletu rahvamassi pärast, mis ümbritses pikkade järjekordadena enamikku šokolaadilettidest.