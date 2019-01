3 igapäevast harjumust, millega sisemiselt puhtaks saada ja särada

Meid ei kurna üksnes liigne toit, alkohol ega nikotiin, vaid ka erinevad kemikaalid, mis jõuavad meieni õhu, vee ja toidu kaudu. Üleliigsed mürgid kurnavad nii maksa, neerusid kui nahka, mille tagajärjed on selgesti nähtavad — lootusetult jõetu olek, lõputu väsimus ja vastuvõtlikkus üleüldises plaanis, lisaks kaalutõus, seede- ja uneprobleemid, ebapuhas nahk, tumedad varjud silmade ümber ja tuhmid juuksed.

Muidugimõista mitte alkoholi! Ka kofeiinist tuleks mürgitustamise ajal loobuda. Seevastu tuleks aga päeva jooksul juua kaks liitrit gaseerimata vett ja suhkruta teed, mis aitavad mürke kehast välja uhtuda. Hommikul pärast ärkamist paneb klaas kuuma sidrunivett ainevahetuse käima. Veele võid lisada ka värsket ingverit, kuna sellel on antioksüdatiivne toime ning ta aitab tõhusalt põletike vastu. Sama lugu on ka rohelise teega, mis kiirendab rasvapõletust ja alandab vererõhku.

Happe-aluse-tasakaalu reguleerimisel tulevad kasuks ka sellised aluselised juurviljasordid nagu spinat, suvikõrvits, porgandid, brokoli ja seller. Abiks on ka pähklid, kinoa ehk Tšiili hanemalts, kaunviljad ja teraviljasortidest pruun riis. Tõsiusklik mürgitustaja tarbib muidugi ainult värskeltpressitud mahla ja köögiviljasuppi — see idee on üle võetud paastujatelt ja nõuab väheke distsipliini.