Mõni köögivili ei lase kaalul sugugi langeda

Kui pükse tuleb juba väga vaevaliselt jalga pressida, siis lähevad paljud vabatahtlikult juurviljadele üle. On ju üldteada, et rasva- ja kalorivaesed, samas kiudainerikkad juurviljad tekitavad täiskõhutunde. Siiski on muidu tervisele nii kasulike juurviljade hulgas ka selliseid, millest allavõtmisel pole mingit kasu.