Restoranipidaja kõneleb oma staarklientide lemmikutest

Itaallane Luca Maggiora kolis kümme aastat tagasi Londonisse, et laenuanalüütikuna leiba teenida, kuid kaua ei pidanud ta kontoris vastu ning otsustas ühel hetkel oma tõelise armastuse, toidu kasuks, pannes püsti paar klubi, millega staare kohale meelitada. Nüüdseks ongi mehel mitu edukat Londoni klubi ja üks Itaalia restoran Chelseas, kirjutab Daily Mail.

Jäädes oma juurtele truuks, kannab Luca Maggiora uus ettevõte nime La Mia Mamma. See on restoran, kus tehakse erinevatest Itaalia piirkodadest pärit vanaemade tunnusroogi salajaste perekonnaretseptide järgi, mis restoranimenüüs on inspireeritud Luca kuulsate sõprade lemmikroogadest.