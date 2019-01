Kuidas teha armu- ja võlujooke? Tallinna Botaanikaaed kutsub joogi- ja maitsetaimede näitusele

«Läbi ajaloo on kasutatud taimi erinevate jookide valmistamiseks. On teada nii ravi-, võlu-, armu-, jõu- kui unejooke,» räägib näituse kuraator Krista Kaur. «Näituse külastajal on võimalik teada saada, millistest taimedest on valmistatud sellised kuulsad joogid nagu Amarula, Absint ja Ayahuasca, millist jooki on nimetatud 10 000 aasta taguseks Red Bulliks, ja millist jooki tuntakse Rohelise haldjana,» tutvustab Kaur algavat näitust ning soovitab osaleda ka näituse raames toimuvates vestlusringides.