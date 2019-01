Fitlap võtab kasutusele Fortumo mobiilimaksed

Fitlap on Eesti kõige suurema kasutajaskonnaga veebipõhine toitumiskava. Ainuüksi Eestis on Fitlapi kasutajaid ligi 170,000. Fitlap annab kõik vajaliku tervislikuks eluks — üle 600 retseptiga toitumiskava, ostunimekirja poes käimiseks, mugava mobiiliäpi ning loomulikult ligipääsu suurele toetusgrupile. Lisaks Eestile on käimas usin laienemine välisturgudele. Fitlap on peale eesti keele saadaval veel inglise-, soome-, läti- ja venekeelsena.