Liviko alustab eksporti Indiasse

«Lepingu sõlmimine Dhall grupiga on osa Liviko strateegiast siseneda uutele välisturgudele ja kasvatada eksporti. Dhall grupp on pika kogemusega, ja Indias üks olulisemaid maaletoojaid. Oleme eksporti Indiasse põhjalikult ette valmistanud ning koos partneriga välja töötanud pikaajalise tegevusplaani, mis hõlmab duty free sektorit, jaekaubandust ja horeca't,» ütles AS Liviko juhataja Janek Kalvi.

AS Liviko on 1898. aastal asutatud kvaliteetalkoholi tootja, eksportija ja maaletooja. AS Liviko tootmine ja peakontor asuvad Tallinnas, harukontorid Riias ja Vilniuses. AS Liviko kuulub Baltimaade kolme suurema alkoholifirma hulka, pöörates tootmise kõrval sama suurt tähelepanu ka alkohoolsete jookide ekspordile ja impordile.