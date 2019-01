Miks peaks õhtuti puuviljadega piiri pidama?

Puuvili hoiab sind liialt erksana, kirjutab Freundin, kuna sisaldab palju puuviljasuhkrut fruktoosi. Fruktoos kuulub lihtsuhkruna (monosahhariid) süsivesikute hulka. Ta ei vallanda küll selliseid näljaäkkrünnakuid nagu mõned teised süsivesikuallikad, kuid sellest hoolimata töödeldakse seda maksas ja ergutatakse rasvatoodangut, mis hoiab omakorda sind kaua üleval.

Puuviljades sisalduvad süsivesikud kannavad hoolt, et keha saaks rohkem energiat. Öösel on aga energiatarve reeglina väiksem kui päeval. Kui sul on tundlik magu, siis muudavad süsivesikud su seedimise öösel erksaks. Eriti kui oled vahetult enne magamaminekut mingit puuvilja söönud.

Hea uudis on see, et avokaadodes, sidrunites, sõstardes, maasikates-vaarikates, mustikates ja greipfruuudis on väiksem süsivesikusisaldus kui näiteks ananassis, mangos või viigimarjades.

Fruktoositalumatus

Kas sul on pärast puuvilja söömist olnud kõhukrampe, läinud kõht lahti või pole sa end kuigi hästi tundnud? Sel juhul võib sul olla puuviljasuhkru- ehk fruktoositalumatus ega jää muud üle kui kas vähem fruktoosi tarbida või sootuks loobuda.

Mõned puuviljasordid sisaldavad lisaks fruktoosile ka glükoosi. Glükoos kiirendab fruktoosi lagundamist organismis, nii et sageli talutakse puuvilju päris hästi. Pirnid ja ploomid aga sisaldavad lisaks fruktoosile ka palju sorbitooli ja mõjuvad seepärast pigem lahtistavalt. Tavaliselt on mis tahes naturaalsed puuviljad paremini talutavad kui tööstuslikult valmistatud tooted, mis sisaldavad fruktoosi ja/või sorbitooli.