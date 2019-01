Täna on aasta kõige masendavam päev: sinine esmaspäev. See ei pea nii olema!

Briti psühholoog Cliff Arnall sõnastas 2005. aastal «sinise esmaspäeva» valemi. Selle kohaselt tuleks täna arvestada kogu aasta kõige kurvema ja masendavama päevaga. Pealtnäha näeb valem välja, nagu keegi oleks üle klaviatuuri jooksnud ([1/8W+(D-d)]x3/8TQ:MxNA), vahendab Freundin, aga Arnalli kommentaar annab asjasse selgust. Tema valemis viidatakse variantidele, mis meid just aasta kolmanda nädala esimesel päeval eriti rängalt masendavad:

Kuidas siis nn sinine esmaspäev paremini üle elada? Üks meeldiv viis oleks panna pea tööle ja hakata unistama järgmisest puhkusest, sest nagu selgus ajakirja Applied Research in Quality of Life avaldatud uurimusest, teeb reisi planeerimine sind õnnelikumaks kui tegelik reisil käimine. Kui oled oma unelmate sihtkoha välja mõelnud, siis korralda täna õhtul tore temaatiline õhtusöök sõpradele, näiteks selle maa retseptide järgi. Lõpuks on ju ka su sõpradel suure tõenäosusega sinine esmaspäev ja parem siis seda pitsitust ühises ringis leevendada. Saab ühtlasi kõhu täis ja vaimu vabaks.