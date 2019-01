Mahemarket avas esimesena Eestis oma maheliha karni

600-ruutmeetrise kogupinnaga pood ja kohvik on justkui tavaline supermarket, pakkudes kõike, mida toidulaual ja koduses majapidamises võib vaja minna. «Ainult selle vahega, et kogu meie kaup on mahepõllumajandusest või vastutustundlikult toodetud,» kõneles Mahemarketi üks eestvedaja Tiiu Saks, kes on mahekaubandusega tegelenud üle 15 aasta.

Kui seni on Eesti mahekaubanduse üks suurimaid kitsaskohti olnud väike maheliha valik, siis uues kohas lahendas Mahemarket selle mure oma lihakarni avamisega. «Maheliha on Eestis defitsiit ja tänu sellele, et meil on võimalik kohapeal liha töödelda, saame me pakkuda ka sedavõrd suurt lihavalikut,» rääkis Tiiu Saks. Valikus on kõike, alates kodumaisest veise- ja lambalihast ning lõpetades sealiha ja sellest valmistatud sinkidega. «Kuna me ostame liha sisse rümpadena ja tükeldame seda kohapeal, saab meilt ka sellist liha, mida mujalt enamasti ei saa,» kõneles Tiiu Saks.

FOTO: Anre Saks

Kogu Mahemarketis müüdav liha on Eesti mahekasvatajate toodang. Ka ülejäänud kaubavaliku osas eelistab pood võimalikult palju kodumaist. «Kuna aga Eestis kõike ei toodeta ega jagu, siis ikka tuleb osa kaupa, näiteks hooajalisi puu- ja juurvilju, looduskosmeetikat, tarbekaupa tellida ka väljast poolt,» lisas Tiiu Saks.

Mahepõllunduse ja - kaubanduse maht on igal aastal jõudsalt kasvanud kogu Euroopa Liidus ning sarnase suure mahepoe ja -kohviku avamine Eestis on selle trendi peegeldus, sõnas kaupluse avamisel laiemalt mahepõllunduse arengutest rääkinud Euroopa Parlamendi saadik Urmas Paet. «Seejuures on oluline, et Euroopas võib tänu eeskirjadele ja tihedale kontrollile rahuliku südamega teada, et mahetooted on ka sisuliselt need, mida tarbija eeldab.»

Poe avamisel olid kohal ka mitmed Eesti mahetootjad, kelle kaupa Mahemarketist saab. «Meile kui Eesti mahetootjale on see kindlasti väga positiivne uudis, et on juures üks suur koht, kus oma toodangut müüa ja samas ka koht, mis ei tegele ainult müügi, vaid ka tarbijate harimisega sel teemal, miks mahetoit on hea ja kasulik,» rääkis poe avamisel Biomenu Maheköök tootmise juhataja Tuuli Pirk-Kesküll.

FOTO: Mairo Pajula