15 toitu, mis säilivad arvatust oluliselt kauem ja aitavad sul seeläbi raha kokku hoida

Paljud toiduained peavad kauem vastu, kui võiks ise arvata ja kui on pakendil kirjas. See aitab omakorda kenasti raha kokku hoida, kirjutab INSIDER, mida nõustas dr Robert Glatter, erakorralise meditsiini abiprofessor Lenox Hilli haiglast, USAst.

5. Kuivatatud puuvili püsib heas seisus kuni viis aastat, kuna sellest on igasugune niiskus eemaldatud. Baktereid aga tõmbab ligi just niiske keskkond. Seetõttu on ebatõenäoline, et pisikud kuivatatud viljadeni leviksid. Tänu sellele kavalale detailile ongi Glatteri sõnul pakendatud, kuivatatud puuviljad turvalised kuni viis aastat.