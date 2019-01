Tamm Grüne Wochel: Saksa tarbijas huvi äratamiseks tuleb pidevalt tööd teha

«Eesti stend Grüne Wochel viib külastaja justkui jalutuskäigule läbi metsa, pakkudes mitmekülgse läbilõike Eesti toidust. See on kui aken meie toidumaailma, mis kutsub külastajaid lähemalt kiikama meie puhtaid maitseid ja maitsvaid tooteid,» kommenteeris maaeluminister Tarmo Tamm Eesti stendi.

Minister Tamm lisas: «Meil tuleb pidevalt teha tööd selle nimel, et rohkem lõpptarbijatele suunatud tooteid leiaks tee Saksamaa turule ning Saksa tarbija hakkaks huvi tundma Eesti toodete vastu.»

Samuti toimub Grüne Wochel rahvusvahelise koostööprojekti «Baltic Sea Food» tutvustamine. «Baltic Sea Food» on kümne Läänemere-äärse riigi koostööprojekt, mille eesmärk on arendada lühikesi tarneahelaid väiketootjate ja kauplejate ning toitlustajate vahel. Projekti juhtpartner on Maaeluministeerium.