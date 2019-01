Võimas saavutus: Eestis toimub kokkade olümpia Bocuse d’Or Europe 2020!

Bocuse d´Or on ülemaailmne kokandusvõistlus, mille finaal toimub iga kahe aasta järel Lyonis, Prantsusmaal. Kontinentaalsed voorud toimuvad aga igal aastal erinevates riikides. Pärast aastatepikkust tööd õnnestus Eestil tänavu saada korraldusõigused 2020. aasta Euroopa finaalvooru läbiviimiseks.

«See on fantastiline uudis! Me oleme juba aastaid püüdnud seda üritust Eestisse tuua ja nüüd saab see lõpuks teoks. Oleme selle üle äärmiselt uhked – see on kui kaunis lõpukingitus Eesti Vabariigi 100. aastapäeva tähistamise tuules,» märgib Bocuse d'Or Eesti president Dimitri Demjanov.

Tema sõnul annab Bocuse d'Or korraldajamaa tiitel võimaluse kujundada Eestist 2020. aastal Euroopa gastronoomia keskpunkt. «See on tunnustus meie kokkadele, toidutootjatele, põllumeestele, väiketalunikele, turismiedendajatele, aga mitte ainult,» ütleb Demjanov. «Meie visioon on ühendada selle ürituse raames kogu Eesti toiduvaldkond ühise katuse alla, näidata üheskoos parimat, mis meil on. Esile tõsta meie parimad tooted, maitsed ja tehnoloogiad,» märgib Demjanov ja lisab, et tema meelest sobiks igati öelda, et järgmine aasta on Eesti toidu aasta ja Tallinn Põhjamaade külalislahkuse etaloniks.

Bocuse d´Or finaalvoorude korraldajamaad valides hinnatakse nii ürituse kontseptsiooni kui ka riigi atraktiivsust laiemalt. «Eesti avaldas meile muljet oma erilise kombinatsiooniga kaasaegsest gastronoomiast, mis ammutab inspiratsiooni traditsioonilistest teadmistest ja oskustest. Bocuse d'Or on alati avatud uutele ja põnevatele avastustele toidukultuuri vallas, tõstes esile uuenduslikke lähenemisi kogu maailmast,» kommenteeris Bocuse d’Or konkursi peadirektor Florent Suplisson.

Eesti gastronoomia suurkuju Dimitri Demjanovi eestvedamisel on Eesti olnud Bocuse d'Or konkursil esindatud juba enam kui 10 aastat. «Kui 2009. aastal esmakordselt võistlustulle astusime, suutsime auväärset žüriid sedavõrd üllatada, et saavutasime lõpparvestuses kõrge koha. Edu on saatnud Eesti delegatsiooni ka kõikidel järgnevatel aastatel, mil oleme saanud tutvustada kogu maailmale oma toidukultuuri eripärasid.»