60% maailma metsikutest kohvisortidest ähvardab väljasuremine

Kaks aastakümmet väldanud uuringutest nähtub, et 60% maailma kohvisortidest — nende hulgas populaarsed robusta ja araabika — on mitmete asjaolude tulemusena väljasuremisohus. Uurimused näitavad, et metsikute kohvisortide säilitamiseks ei rakendata piisavalt meetmeid. Põhjus on selles, et enamasti kasvatatakse kohvi metsas ja just nendes piirkondades annavad kliimamuutused eriti rängalt tunda.

Uurimuse üks juhtivautoritest Dr Aaron Davis ütleb: «Nii et võiks ju öelda, et mis siis. See on ainult jook! Aga see on päris tähtis jook. Eriti tähtis on see tootjamaadele. On palju maid, mille sissetulekud sõltuvad enamjaolt kohvitoodangu ekspordist. Hinnangute kohaselt toodab maailmas umbes 100 miljonit inimest kohvi.» Etioopiale võib see eriti halvasti mõjuda. See on araabika kohvipuu looduslik sünnikoht ja ta on Aafrika suurim kohvieksportija. Umbes 15 miljonit etiooplast on seotud kohvitootmisega.