«Ühest küljest on Põhjala köök küll trend, kuid eelkõige on selle peamine mõte minna tagasi loodusesse ja teha toitu omaaegsete valmistamisviiside järgi ning ümbruskonna saadustest. See on Põhjala köögi DNA, mida ka meie Pädastes rakendame,» ütleb Alexandri peakokk Stefan Berwanger ja avaldab retsepti jõeforelli aed-mädarõika ja põldkännakuga, mille kõrvale pakutakse kena külma viina ja lisatakse veidi tomatikonsomeed.