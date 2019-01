Miks tuleks rohkem bataate süüa ja kuidas nad aitavad kaalu langetada?

Erinevalt lihtsüsivesikutest, mida sisaldavad näiteks nisusaiakesed, sügavkülmutatud tooted ja karastusjoogid, mis saadavad veresuhkrutaseme ülikiiresti lakke ja seejärel tekitavad erilise hundiisu, on bataadis külluslikult liitsüsivesikuid. Ja kuivõrd nende lagundamiseks kulub kehal palju aega, siis säilib ka täiskõhutunne oluliselt kauem.

2. Nad on beetakaroteenirikkad

Oma ilusa helendava oranži värvi saavad maguskartulid täpselt nagu porgandidki taimsest pigmendist, beetakaroteenist. See toimib antioksüdatiivselt ja kaitseb rakke vabade radikaalide eest, mis vananemisprotsessi kiirendavad. Seega on bataadid tõeline vananemisvastane toit. Beetakaroteen on ka A-vitamiini eelvitamiin, mis parandab silmanägemist.