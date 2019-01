Tõeline buum terviseblogijate hulgas: seenešokolaad ja seenekohv

Pinteresti uuringute kohaselt tunneb seeneteema vastu huvi üle 250 miljoni kasutaja üle kogu maailma. Asi pole aga üksnes seentes endis, vaid selles, et nad on kohvide, šokolaadide, proteiinipulbrite, müslibatoonide ja šokolaadipiimade koostisosaks, kui nimetada vaid mõningaid rahvalemmikuid, kirjutab USA Today.

Seened ravieesmärgil on vanades kultuurides ju tuhandeid aastaid kasutuses olnud, kuid Lääne tervisefanaatikud ja -blogijad on nad just nüüd enda jaoks avastanud. Sellele on omalt poolt kaasa aidanud ka Soome ettevõte FourSigmatic, mis tegutseb eelkõige USAs, kuhu on rajatud ka kohvik Shroom Room.