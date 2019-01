Tehnika ei lase sul veinist vinti jääda

Üha enamad on otsustanud elustiili mõttes alkoholist loobuda ja see on kasvatanud tublisti madala alkoholisisaldusega ja alkoholivabade jookide müüki, kirjutab Evening Standard.

ConeTech alustas oma tegevust 28 aastat tagasi, kuid 15 aastat tagasi nägid nad, et turul on lünk täitmata, mis puudutab madalama alkoholisisaldusega veine, mille väike promill ei tuleks kvaliteedi, see tähendab maitse ja naudingu arvelt.

Alkoholivaba veini tegemiseks kasutatakse tehnoloogiat nimega Spinning Cone Column. See koosneb 40 püstisest koonusest, millest osa on fikseeritud asendis ja osa keerleb ringi, keerutades veini erinevatesse kihtidesse. Selle käigus tõuseb külm aur veinist ülespoole ja viib kaasa mõned molekulid vedelikku. See seob kokku kõik veinis olevad lõhnad ja maitsed ehk kõige väärtuslikumad osad, mis kondenseeritakse vedelasse essentsi ja pannakse eraldi kõrvale. Seda protsessi korratakse, et eemaldada kogu alkohol. Siis kui soovitud tase on saavutatud, pannakse maitsed ja aroomid tagasi veini, nii et kõik aroomid ja maitsed taastatakse. Alkoholisisaldus on aga kas madal või pole seda üldse. Kui sa sellist veini plaanid juua, siis on tähtis, et alustuseks oleks vein väga hea kvaliteediga.