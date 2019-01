Avati Eesti esimene üksnes mahetoitu pakkuv söögikoht

Bufee-stiilis kohviku kasuks otsustati soovist, et külastaja näeks valikuid oma silmaga ning samas ei peaks kaua ootama. «Kiired toiduvalikud on enamasti ebatervislikud. Oma bufeega tahame tõestada, et kiiresti kättesaadav toit võib olla ka väga tervislik, toitev ja maitsev,» rääkis Tiiu Saks.

Mahekohviku menüüs on arvestatud ka toitumise erisoovidega, sealhulgas on valikus näiteks paleotoidud, toor- ja veganroad ning gluteeni-, laktoosivabad toidud. Kohvikus on ka uutmoodi supi-bufee, kus supi koostisosad ja puljongi saab klient kohapeal ise valida ning vitamiinirikas supp valmib mõne hetkega kliendi silme all.

Üle 15 aasta mahekaubandusega tegelenud Tiiu Saks nentis, et Eestis on küll restorane, kust saab üksikuid mahetoite ja ka Mahemarket on juba aastaid pidanud mahe vegantoidu kohvikut, kuid puudus üks koht, kust saaks kõike korraga. «Eriline defitsiit on olnud maheliha, kuid tänu sellele, et meil on poes nüüd oma lihakarn, saame me ka kohvikusse maheliha oma poest,» selgitas ta ning lisas: «See on ka peamine tegur, tänu millele saime avada sellise söögikoha, kus kogu tooraine on mahe.»