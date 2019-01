Kate Middletoni pitsavihje tekitas elavat vastukaja

Kate Middleton tegi Kunigas Henry aias koolilastega pitsasid ja andis teada, et tal on veidi pöörane seisukoht ses osas, mis puudutab pitsakatteid, vahendab Cosmopolitan.

«Kas keegi on kunagi pannud pitsale peekonit? Mulle see päris meeldib,» ütles Kate Middleton. «See on sellise maitsega, nagu oleks pepperoni, ainult et mitte nii vürtsikas. Väga hea.» Lapsed polnud temaga päris nõus.