Mida Vladimir Putin tegelikult sööb?

Nagu paljud suured valitsejad — Rooma imperaatorid, Hitler ja nii mõnedki Ameerika presidendid — on pidanud toidumaitsjaid, nii on turvalisuse kaalutlustel ka Putinil oma isiklik toidumaitsja, kes teeb kindlaks, et toit poleks mürgitatud. Seega kõik, mis presidendi ette lauale saabub, on eelnevalt kontrollitud ja ära proovitud.

Hommikusöök

Inimesi on ajast aega huvitanud, millised on ühe või teise silmapaistva inimese hommikurituaalid. Näiteks paavst Franciscus alustavat päeva enne koidikut ja söövat lihtsa hommikusöögi pärast palvetamist. Trump jälle ei söövat hommikuks üldse midagi. Kuidas on mehega, kes poseerib nii meelsasti hobusesadulas, ülakeha paljas? Selgub, et presidendi hommikusöök serveeritakse alles keskpäeval, kuna tal on kombeks kaua magada.

Menüüs on kas omlett või puder, vutimunad ja puuviljamahl. Värsked toiduained tuuakse patriarh Kirilli valdustest.

Kohv ja trenn

Kas ka sinu jaoks on parim osa hommikust kofeiin tassis? Siin pole isegi Putin erandiks. Tass kohvi serveeritakse kohe pärast hommikusööki. Teda on nähtud teinekord ka kohvikus — nagu tavainimest kunagi. Tavaliselt ujub ta pärast hommikusööki kaks tundi ja veedab aega veel jõusaalis.

FOTO: SERGEI KARPUKHIN / REUTERS

Tervislik toit — tõenäoliselt?!

Siin lähevad asjad keeruliseks, kirjutab Mashed. Vladimir Putini tegelikud söömistavad on erinevate teadete järgi erinevad. Näiteks Kremli häälekandja, Pravda kirjutab, kuidas Putin armastab tervislikku toitu nagu tomateid, kurke ja salatit ning sööb kala, kuigi ta lemmikliha on oinaliha. Ka vältivat ta magusat.

Väljaanne Mashed küsib skeptiliselt, kas saab eelistada kala, kui su lemmikliha on oinaliha. Ja mis nimekiri on see «tomatid, kurgid ja salat»? Ja kuidas saab vältida magusat, kui tegelikult, nagu kirjutab Food & Wine'i kaasautor Venemaalt, nende president lihtsalt jumaldavat jäätist?!

«Putini suurim vaenlane»

Kui Venemaa esimene president, Boriss Jeltsin oli kuulus oma trimpamise poolest, siis Vladimir Putin näib olevat selle vastand. Mõnede allikate kohaselt piirdubki Putin vaid ametlikel vastuvõttudel pakutavate alkohoolsete jookidega. Fotodel on teda nähtud küll ka koos õlleklaasiga. Samuti on välja toodud, et Angela Merkel ja Vladimir Putin saatvat üksteisele Saksa õlut, mis olevat viimase lemmik alkohoolne jook.