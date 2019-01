Kristiine Keskus avab toidutänava ja muudab välisilme tundmatuseni

«Kristiine on üks Tallinna populaarsemaid kaubanduskeskuseid ja meil on hea meel, et saame teha selle veelgi ilusamaks ja paremaks. Kuigi Endla tänava poolses otsas käivad kohati päris suured ehitustööd, ei tasu karta, et keskuse igapäevases rütmis midagi muutub — kõik tänased poed ja teenindusasutused jätkavad oma tavapärast tööd,» ütles Citycon Eesti kaubanduskeskuste juht Helen Metsvaht.