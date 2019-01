Iga vein pole sugugi V- ehk vegan vein

Sel aastal eriliselt võimsalt laineid lööv jaanuarikuine veganluse kampaania on toonud fookusesse ka V- ehk vegan veinid ja üha tavalisem on näha ka meie tavalistes supermarketites vegan märgistusega veine.

Evening Standard kirjutab, et paljud veinid pole jäänud loomadest puutumata ja kuna inimeste teadlikkus on üha suurem, siis kasvab jõudsalt ka nõudlus vegan veini järele. Nimelt kasutatakse tavaliselt veinitegemise erinevates faasides, näiteks filtreerimisel või rafineerimisel, selliseid loomseid lisandeid nagu kalaliimi, munavalgetest saadavat albumiini ja piimaproteiin kaseiini. Loomsed lisandid aitavad veini stabiliseerida ja hägusust eemaldada, kuid nad eemaldatakse hiljem veinist. Seega valmis veinis nende kasutamist ei taju.

Vegan veini puhul on asendusaineiks näiteks bentoniitsavi, lubjakivi või taimevalk. Vegan veinil võib lasta settida ja stabiliseeruda ka omasoodu, niikaua kuni sete põhja vajub. Asjatundjad ütlevad, et maitseerinevust tunda ega näha pole. Äärmisel juhul märkab kerget erinevust läbipaistvuses, kuid selleks peab ikka tõeline kotkasilm olema.

Orgaanilise veini ja vegan veini vahe on Evening Standardi sõnul aga see, et kui esimesel juhul ei ole ühtegi kemikaali veini segatud, siis teisel puuduvad loomsed lisandid. See ei pruugi aga tähendada, et kemikaalid alati puuduvad. Ideaalne oleks kahtlemata, kui vein oleks nii lisandi- kui kemikaalivaba.