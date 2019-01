5 nõuannet, kuidas küpsetada nagu vegan

Selge, et lehmapiimal pole vegan maailmas kohta. See lükkab ansamblist välja ka vahukoore ja teised selle pere liikmed. Piima asendamiseks küpsetamisel tuleb mõelda lõpptulemusele — kui teed kakaoteemalisi küpsetisi, saad kindlasti hakkama sarapuupähklipiimaga, kuna see annab õige üldmaitse.

Kui tulemus peaks olema lihtne ja puhas, kaalu enne hoolikalt, millist alternatiivpiima lisada, kuna nende maitse on üsna tugev, ja tõenäoliselt sa ei taha, et piimaaroom üle küpsetise maitse käiks. Sojapiim on hea variant, kuna ta maitse on pigem leebe, suurepärane asendaja on ka kaerapiim.