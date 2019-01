Retseptisoovitus: Austraalia blogija vegan praemuna, mis on blogijälgijad pöördesse ajanud

Üks raskemaid asju pahatihti on munast loobumine. Kui sul on sama teema, siis on käes rõõmupäevad, sest Ellie Bullenil on kaval lahendus. 25aastane austraallasest toitumisspetsialist, kes postitab meeldiva järjepidevusega taimetoiduretsepte oma blogisse, jagas enda YouTube'i kanalil «vegan praemuna» retsepti, mis nägi niivõrd ehtne välja, et pani rahva vaimustusest kilkama. Salaainetena kannavad värvi ja püsivuse eest hoolt kõrvits ja must sool (kala namak).