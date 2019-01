90ndad on tõesti tagasi! Tasuta juukselõikus kausitäie eest

Kiirtoidukett KFC, mille krõbekanade suureks fänniks on näiteks Johnny Depp, on loonud oma «Kuulsate kausside» reklaamikampaania. Brooklynis saab klient kausitäie toitu kolme dollariga kätte ja tasuta juukselõikuse pealekauba.

KFC pani poe püsti Williamsburg's Ludlow Bluntis, kus nad pakuvad potisoengute menüüd alates klassikalisest «Originaalretseptist» kuni vähe julgemate variantideni nagu «Spork and Bowl» ('Luhvel ja kauss' - toim), mis on alumisel pildil, ja ka 2019. aastal üllatavalt kantav, sedastab Food & Wine.

Tõelistele pühendunutele on menüüs «Gravy Fall» (ehk 'Lihakastme kosk' - toim). KFC kirjutab «Sa oled vaba hing, ohjeldamatu radikaal, kes elab iga päev, nagu see oleks su viimane. /---/ Potisoengud ei pea olema sõna otseses mõttes potid. Ja saladus, kuidas kõike siin elus nautida, on lisada sellele rohkem kastet.» Niisiis, potisoeng pähe, kivipesu selga ja lahingusse!