Hola, Mehhiko! Circle K Mustamäe jaamast saab värskelt valmistatud burritosid ja natšosid!

«2017. aastal uuendasime oma teenindusjaamade välisilmet ja võtsime kasutusele uue kaubamärgi Circle K. Nüüd on kätte jõudnud aeg uuendada meie mugavuspoodide kontseptsiooni, viimaks need vastavusse sellega, mida pakume – lihtsa poe asemel oleme juba ammu muutunud pigem söögikohaks,» ütles Circle K peadirektor Kai Realo. Lähiaastatel on plaanis uuendada kõiki 60 mugavuspoodi, koguinvesteeringu maksumus on ligikaudu seitse miljonit eurot.

«Soovime, et igal teenindusjaama külastajal oleks Circle K näol olemas õdus ja mugav koht, kus ta on ööpäevaringselt oodatud ning kus saab head kohvi ja värsket toitu nautida,» lisas Realo.

«Üha kiirema elutempo juures on järjest olulisem, et toit oleks värske, tervislik ja tasakaalustatud, kuid samas maitseküllane. Mehhiko köök kuulub Tai, Itaalia ja Hiina köögiga maailma kõige populaarsemate hulka, aga Eestis on see täna veel üsna avastamata ning seetõttu otsustasime tuua klientideni just valiku Mehhiko köögist – kohapeal valmistatakse nii burritod, natšod kui ka quesadilla’d,» selgitas Circle K kaubandusdirektor Diana Veigel.