Õhuline munapuder cappuccino-masinaga? Elustiililegend Martha Stewart soovitab!

Elustiilikuninganna ütleb, et cappuccino-masina piimavahustajaga saab mune hästi aurutada.

«Töökäik on lihtne,» kiidab Stewart oma videos.

«Löö kuumakindlas kannus või kruusis soovitud koguses munad lahti, maitsesta soola ja pipraga ning lisa võid. Klopi mune kahvliga. Pane cappuccino-masina piimavahustaja kuumakindlasse kannu ja lase aurul «vahustada» (ehk küpsetada) mune, kuni nad on kerged ja kohevad. Kogu protsess võtab aega vaid paar minutit. Sul ei ole vaja panni puhastada ja kiire hommikusöök on olemas ...»

Pole kindel, kas see ei tähenda ka munamaitselist kohvi, kahtlevad kriitikud nii New York Posti kui ka Food&Wine'i veergudel. Üks Food&Wine lugeja kommenteeris, et tegi seda nalja juba 90ndatel kohvikus, kuid piimavahustaja puhastamine oli täielik õudusunenägu ning tõenäosus latte'st munatükke leida oli ka suur.