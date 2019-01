See Itaalia roog on kuningliku perekonna üks suur lemmik

Lisaks on teada, et kuningliku perekonna liikmetel ei ole reisides lubatud mereande süüa, sest risk toidumürgitus saada on liiga suur. Ometigi on neil lubatud neid süüa suletud uste taga, mistõttu on üsna loogiline, et nad naudivad taolisi roogi, kui vähegi võimalik on.