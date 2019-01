Psühholoogi sõnul tekitab itaallaste lemmik, pitsa, kõige suuremat toidusõltuvust

Täielikus mõõdus avaldati Itaalia pitsa-armastus Osservatorio Buitoni Culinary Lab'i uuringus, mille käigus küsitleti 2500 itaallast vanuses 20-55 aastat, kirjutab TheLocalIt. 52 protsenti küsitletutest ütles, et pitsa on nende lemmiktoit ja 39 protsenti tunnistas, et see annab neile rahulolu «emotsionaalsel tasandil.»

52 protsenti ütles, et nad söövad pitsat «vähemalt korra nädalas» ja 34 protsenti, et nad annavad pitsakiusatusele järele «millal aga isu peale tuleb.» Siiski, lausa iga päev sööb pitsat vaid neli protsenti.

Enamik ütles, et nad naudivad pitsajagamist ja kümme protsenti söövad pitsat pühapäeva lõunal.

Kõige popim pitsa oli Prosciutto e funghi ehk singi- ja seenepitsa, mis meeldis 32 protsendile küsitletuist. Klassikaline Pizza Margherita oli 27 protsendi lemmik ja 34 protsendile meeldisid erinevad katted.

Prosciutto pitsa FOTO: Ivan Mateev / PantherMedia / Ivan Mateev

Loomulikult pole kõik pitsad ühtmoodi head. Ja nagu uuring näitab, on itaallased selle põhja osas väga valivad.

42 protsenti ütles, et söövad ainult «väga õhukese» põhjaga pitsat, 12 protsendile meeldib jälle paksem põhi — muidugi eeldusel, et tainas on hästi kerkinud. Kolm kümnest itaallasest ehk 33 protsenti peab ainsaks õigeks asjaks Napoli pitsapõhja. Teatavasti kanti Napoli pitsa 2017. aastal UNESCO maailmapärandi nimekirja.

42 protsenti eelistab süüa pitsabaaris ja 39 protsenti pitsa koju tellida.

Üks kümnest itaallasest ütles, et pitsa teeb ta õnnelikuks.