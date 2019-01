Tankeri pruulikoja uus peapruulmeister leiti Soomest

Tankeri pruulikoja tegevjuhi Jaanis Tammela sõnul on uue peapruulmeistri liitumine üks osa ettevõtte strateegiast muuta oma tegevus professionaalsemaks. «Meil on väga hea meel, et Tatu liitub meiega juba veebruari alguses, mil uue pruulikoja paigaldamine on täies hoos. See annab talle võimaluse uute seadmete ja protsesside häälestamises kaasa lüüa ning teeb üleminekuperioodi oluliselt lühemaks,» lisas Tammela.