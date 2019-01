Teadlased hoiatavad: lisaained, mida kasutatakse peekonis, vorstis ja karastusjookides, muudavad laisaks ning aeglustavad ainevahetust

Tulemustest, mis avaldati Ameerika Südameassotsiatsiooni ajakirjas Circulation, selgub, et «fosfaadirikkad» hiired ei suutnud ka enam nii hästi rasva põletada. Hilisem analüüs näitas, et neil tekkisid muutused enam kui 5000 geenis, millel on oma roll ainevahetusprotsessis ja rasvhapete töötlemisel.