Kas kurkum võib asendada trennitegemist?

Olgu esimese asjana ära öeldud, et mis puudutab treeningut, siis peaaegu miski ei suuda edestada seda ei kaloripõletuses, terviselaksus ega saadavas rõõmus. Teadlased on aga avastanud, et vähesel kurkumikogusel võib olla treeninguga sarnane toime, vahendab FreundinDe.

Seda vürtsi, mida nimetatakse ka kollaseks ingveriks, kurkumaks, india safraniks või kollajuureks, kasutatakse eriti laialdaselt just India köögis ja ajurvedas.

Kurkumiin on tähtis

Uuringu tulemused on eriti põnevad just neile naistele, keda hakkavad eaga seotud tervisehädad kimbutama või kellel on menopaus. Nendele toimib kurkum — nagu näitas kahekuine kontrollfaas — peaaegu nagu võluvits.

Nagu tund aega aeroobikat

Kontrollgrupis, kus manustati vürtsi terve kuu vältel, pandi tähele positiivseid südame-veresoonkonna muutusi ja rakusurma vähenemist. Ajakirjas American Journal of Cardiology anti veel teada, et «kurkumifanaatikutel» on 56 protsenti väiksem risk südamerabandust saada. Kurkumis sisalduv polüfenool, mis annab juurele kollase värvuse, peaks andma samasuguse positiivse toime nagu tund aega aeroobikat. Artikli kohaselt ilmnesid esimesed tulemused juba kaheksa nädala järel.