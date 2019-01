Ameeriklaste 10 levinuimat allergiat

Miljonid inimesed oletavad täiesti valesti, nagu oleks neil toiduallergia, selgus uuest uurimusest, mis avaldati lehel JAMA Network Open. Uurimuses tuli välja, et pooltel USA inimestest, kes väidavad, et nad on toiduallergikud, ei ole vastavaid sümptomeid.

Enam kui 10 protsendil täiskasvanutest on toiduallergia, kuid 19 protsendil rahvastikust on vaid tunne, et nad on teatud toitudele allergilised.

Uurimuse viisid läbi teadlased dr Gupta juhtimisel Anna ja Robert H. Lurie Chicago lastehaiglast ning Northwesterni ülikoolist.

Tiim, mida juhtis lastearst ja toiduallergia teadlane dr Ruchi Gupta, MD, MPH, analüüsis 40 000 täiskasvanud osalejaga küsimustiku vastuseid.

Leiud näitasid, et vaid pooltele oletatava allergiaga täiskasvanutele oli antud meditsiiniline hinnang ja vähem kui veerandile oli allergiaraviks välja kirjutatud epinefriini retsept.

«Me leidsime, et ühel kümnest täikasvanust on toiduallergia, kuid peaaegu kaks korda nii paljud arvavad, et nad on toidu suhtes allergilised, kuna nende sümptomid viitavad teatud toidutalumatusele või sellega seotud seisundile, ütles dr Gupta.

«Enne kui mingid toidud oma menüüst täielikult eemaldada, tuleb minna arsti juurde testi tegema ja diagnoosi saama,» ütleb dr Gupta.

Teadlaste sõnul on USA elanikkonna kõige levinumad allergiad järgmised:

Koorikloomaallergia — 7,2 mln in Piimaallergia — 4,7 mln in Maapähkliallergia — 4,5 mln in Pähkliallergia — 3 mln in Luukalaallergia — 2,2 mln in Munaallergia — 2 mln in Nisuallergia — 2 mln in Sojaallergia — 1,5 mln in Seesamiallergia — 0,5 mln in