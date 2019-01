Saaremaal suleti kasutusloata ruumides tegutsemise tõttu populaarne restoran

Vallavalitsuse andmetel on Lossi 17 asuvatel hoonetel kasutusluba osaliselt lõppenud juba rohkem kui neli aastat tagasi, osa hooneid ei tohikski seal aga üldse olla.

«Need hooned ei kuulu meile. Oleme sellel pinnal rentnikud ja olukord on ka meile tulnud ootamatult,» ütles Saarte Häälele eile kuulsat puuküttega ahjus valmivat pitsat pakkuva Saaremaakera esindaja Veiko Lember.

Saarte Hääle andmeil on kinnistu omanik Marko Koert ja selle rentnik Rein Nettan, kes omakorda kinnistut edasi rendib.

«Peatasime krundil igasuguse tegevuse kevadeni, selleks ajaks on asjaolud selgunud,» ütles Rein Nettan. See tähendab, et Saaremaakera peab uksed sulgema.