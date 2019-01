Eesti Vegan Selts jagas tunnustust

Tänukirja said perearst Marta Velgan, kokk Markus Mekk, MTÜ Vegan väljasõit, German Leiman ja Tiiu Lausmaa, vabatahtlik Helena Šegedin ning koer Svammi.

Perearst Marta Velgan FOTO: Eesti Vegan Selts

Perearst Marta Velgan pälvis kiituse veganluse tutvustamise eest meditsiinivaldkonnas. 2017. aastal läbiviidud uurimus «Veganite kogemused Eesti meditsiinisüsteemis» näitas, et veganid ei taju valdavalt arstide poolt tuge ja mõistmist oma toitumisvalikule ning leiavad, et tervishoiutöötajate teadmised veganlusest on puudulikud. Perearst Marta Velgan on jaganud tõenduspõhist infot vegantoitumise kohta ning aidanud edendada olulist koostööd veganite ja arstide vahel.

Kokk Markus Mekk FOTO: Eesti Vegan Selts

Kokk Markus Mekk tutvustab Vegan kokakooliga veganlust ja õpetab vegantoidu valmistamist lisaks erasektorile ka haridusasutustes, tehes tänuväärset tööd vegantoitlustuse edendamisel, kuna avalikus sektoris on veganite toitlustusvõimalused jäänud pigem tagasihoidlikuks.

Pärjati ka MTÜ-d Vegan väljasõit vegan-kogukonna kokkutoomise eest vegan-väljasõidul. Uuringud on näidanud, et veganlusest loobumise põhjuseks on tihti just sotsiaalne tõrjutus ja erineva eluviisi tõttu enda üksikuna tundmine. Seetõttu ongi veganluses olulisel kohal kogukondlikkus ning võimalus suhelda sarnaste väärtushinnangute ja maailmavaatega inimestega. MTÜ Vegan väljasõit tõi suvel Aegviidu Puhkebaasi kokku veganid ja veganlusehuvilised, et nautida suvepäevi, süüa head toitu ning kuulata huvitavaid loenguid.

Veel tänati German Leimani ja Tiiu Lausmaad uute loomaõigusaktivismi vormide toomise eest Eestisse. Tänu noortele aktivistidele jõudsid eelmisel aastal Eestisse mujal maailmas populaarsed aktivismivormid, tõekuubik ja vigil. Mõlemad on rahumeelsed aktivismivormid, millega püütakse pöörata tähelepanu loomade olukorrale. Nn vigil on The Save Movement'i loodud meeleavaldus, kus tunnistatakse loomade viimast teekonda tapamajade juures ning jagatakse neile armastust. Tõekuubik on aga tänavaaktivismi vorm, kus maskides aktivistid näitavad möödujatele kaadreid loomade olukorrast tööstuses.

Kiideti Eesti Vegan Seltsi toetajat ja vabatahtlikku Helena Šegedini väsimatu panuse eest seltsi töösse.

Voldiku „Sissejuhatus veganlusse“ kaanestaar koer Svammi märgiti ära vahva koostöö eest veganluse levitamisel. Svammi on Eestist pärit varjupaigast päästetud koerake, kes elab praegu Islandil ja aitab oma looga näidata, et kõik loomad on tundevõimelised olendid, kes väärivad õiglust ja kaastunnet.