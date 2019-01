Toiduained, mida ei peaks pesema

On teatud toiduained, mida tuleb alati pesta, nagu näiteks puuviljad, olgu nad siis söödava või mittesöödava koorega. Ja tsitrusviljade koort tasub alati harjaga puhastada.

Samuti tuleks pesta värskeid pähkleid enne söömist, isegi kui nad on kooritud, kuna reeglina pole teada, kus neid on hoitud, kuidas transporditud ja kui palju poes katsutud. Pesemine aitab ka lahti saada tervisele ebasoodsast fütiinhappest.

Ilusas pakendis kuivatatud puuviljad pane samuti enne söömist paariks tunniks vette likku.

Seevastu võib mõnede toitude pesemine baktereid levitada ja sellega tervisele kahju teha, sedastab Readers Digest.

1. Munad

FOTO: Bozena Fulawka / PantherMedia / Bozena Fulawka

Kuigi see pole väga levinud komme, tahavad mõned inimesed kindla peale välja minna, sest ikkagi, mine tea. Poest ostetud mune pole aga vaja pesta, kuna need on juba enne sinnajõudmist hoolikalt puhastatud. Pestes eemaldad sa neilt kaitsekihi, nii et kui muna läheb katki, võib see nakatuda.

Hoopis teine asi on aga munade valmistamine. Keeda munarebud alati kõvaks, et ennetada salmonellast või teistest võimalikest bakteritest põhjustatud toidumürgitust.

2. Kana, kala ja toores liha

FOTO: Mykola Lunov / PantherMedia / Mykola Lunov

Kui sa pesed kana või muud toorest liha nagu veise-, lamba-, sea- või vasikaliha, ei hävita see baktereid ega patogeene, kuid võib suurendada nakatumise riski. Nagu ütleb artiklis Glen Cove'i (Plainview) ja Syosseti haiglate (New York) toitumise ja toiduteenuste juht Eric Sieden, võib «toore kana pesemine kraanikausis New Yorgi haiglates levitada pisikuid terves köögis, kaasa arvatud puhastele pindadele.» Ainus tõeliselt tõhus viis, kuidas pisikutest lahti saada, on seda kas keeta või küpsetada, ning see reegel laieneb ka kalale ja lihale.

Lisaks pisikuohule ei tee pesemine head ka maitse mõttes, kuna lisab lihale liigset niiskust ja see omakorda mõjutab maitset. Mitte paremuse suunas. Kellel pesemise harjumus ikka väga veres on, neil soovitatakse liha enne valmistamist vähemasti köögipaberiga kuivatada, et ülearusest niiskusest lahti saada, ja alati kraanikauss ning ümbritsevad tööpinnad pärast ettevalmistusi saneerida.

3. Seened

FOTO: Irina Iriser / Pexels

Seente pesemine pole hea, sest mida rohkem vett seened imavad, seda lahjem on nende maitse. Nagu liha, nii muudavad ka seened liiga pikas kokkupuutes veega nii oma maitset kui struktuuri, kirjutab Bon Appetit. Ohtu nad küll ei kujuta, kuid parem oleks pühkida neid niiske köögipaberiga, kuna nad imevad vett sama kiirelt kui svamm, mis omakorda muudab nad kummiseks ja lödiks, möönab Sieden.

4. Pasta

FOTO: rawpixel.com /exels

Pasta ei tee sind küll pea kunagi haigeks, ent on teine põhjus, miks pastat pärast keetmist ei peaks pesema. Õigupoolest nimetavad mõned pasta pesemist kulinaariamaailmas kuriteoks. Nimelt eemaldab vesi tärklise, mis laseb nuudlitel imada endasse rohkem kastet.