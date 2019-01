Uue aasta kasulikemad toidutrendid: tervisenäksid, kiudained ja ingveriõli

Esmapilgul tundub isegi uskumatu, kuid lillkapsas on mööda läinud nii pitsast, pastast kui külmutatud toitudest. Eksperdid oletavad, et 2019 näeb neid ka krõpsuriiulis. Dr Frank Lipmani sõnul on üldse tervislikud krõpsud rohkem au sees, kui kunagi varem.

Lillkapsas on ses plaanis ideaalne vahepala, et seda saab kasutada nii paljudes retseptides ja et ta on nii kiudainerohke. Viimane on omakorda üks populaarsemaid 2019. aasta trende, kuna «kiud on salajane toitaine, millega kaotada kaalu ilma näljatundeta, suurendada energiat ja elada tervislikumat elu,» ütleb toitumiskava F-Factor Diet looja Tanya Zuckerbrot.