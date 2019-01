Sky Plusi saatejuht Andi Raig kartis kandikuga pikali kukkuda

«Teenindaja kogemus oli väga mõnus, pisut pelgasin enne, aga kartus oli asjata,» sõnas raadio Sky Plusi saatejuht Andi Raig, kes proovis Viimsi Lyonis esimese staarina klienditeenindaja tööd. «Kartused olid klassikalist laadi — jalg jääb vaiba taha kinni või kukud kandikuga ninali ja kõik lendab laiali. Terminali käes hoides oli ka väheke hirmus tunne, tegeled ju rahadega ja võid vale summa sisse lüüa. Kõik sujus kokkuvõttes aga hästi ja see oli väga lahe kogemus.»

Andi Raig on varasemalt klubides baarileti taga juua valanud, aga tema sõnul oli see rohkem nagu šõu, mitte päris töö. «Varasemalt olen torte teinud ja osa inimesi veel mäletab seda ning küsivad siiani.»

«Minu arvates sobivad teenindajaks teatud tüüpi inimesed, kes tahavad suhelda, kellele meeldib see töö ja kes suudavad naeratada ka kehvadel päevadel. See on väga lahe ja väärt amet, sest saad kohe inimestelt tagasisidet ning pakkuda rõõmu. Kes ei tahaks inimestel kõhtu täis sööta ja neid naeratamas näha!» rääkis Andi Raig.