Miks prantslannad ei lähe paksuks: võlusõna on Pariisi dieet

Pariisi dieedi esimene faas on kõige rangem – menüüs on eranditult vedelad ja pudrulaadsed toidud. Smuutid, püreed, supid ja külmpressitud mahlad teevad radikaalse avapaugu. See on küll karm, kuid toob juba paari päevaga edu. Saatjaiks on palju vedelikku nagu vesi, magustamata tee ja must kohv.