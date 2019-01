Melania Trump jagab Valge Maja köögis salajuhiseid – Donald ei tohi sellest midagi teada

Trumpi tütrele, Ivankale peaks see samuti meeldima. Juba paar aastat tagasi väljendas ta muret isa elustiili pärast. «Mulle meeldiks, kui ta sööks tervislikumalt ja teeks ka mõne jalutuskäigu,» ütles ta tookord.

Trump on vaimselt vormis, ent peaaegu rasvunud

Trumpi ihuarst dr Ronny Jackson kinnitas, et kuigi 72aastane Trump on vaimselt heas vormis, tuleks tal end rohkem liigutada. 190 cm pikk Trump kaalus eelmise aasta algul 108,4 kilogrammi, mis annab kehamassiindeksiks 29,9. Kategooria «rasvumine» algab kmi 30 juures.

Dr Ronny Jackson ütles, et president peaks aasta jooksul kuus-seitse kilo alla võtma. «Mõned inimesed teevad trenni, teised mitte» ütles ta. «Teiste jaoks ei ole see osa nende päevakavast. Ja ma ütleksin, et ta kuulub praegu sellesse teiste kategooriasse.»