Maagiline vein «Ükssarviku pisarad» on roosamast roosa ja joomiseks vaat et liigagi ilus

Kui kaks aastat tagasi tekitas kõmu hispaanlaste ettevõtte Gik Live! sinine vein, polnud reaktsioonid just ülearu julgustavad ei siin- ega sealpool ookeani. Kellele ei meeldinud selle maitse, kellel tekitas toon vastumeelsust. Huvi ta veinisõprades igatahes äratas, kuigi EL-i normatiivide järgi ei tohiks teda sinise värvuse tõttu isegi veiniks nimetada.

Sinine vein ei ole enam ainus omataoline, kuid nüüd on ettevõtte Gik Live! toodete hulka lisandunud roosa, võiks öelda lausa mullinätsuroosa jook, mis kannab samuti veini nime. Veini lõid kaks önoloogi Navarras, Hispaanias.

Niisiis, 2019 on käes ja kui võis arvata, et kogu see ükssarviku-saaga toidumaailmas läks koos vana aastaga parematele jahimaadele, siis ei. Lisaks väidetavatele ehtsatele pisaratele olevat ka pisarate ekstraheerimine täiesti looduslik.