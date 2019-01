Beverly Hillsis toimuva Kuldgloobuste ametliku kokteili võid ka kodus valmis segada

Selle aasta tseremooniakokteiliks nimetati Moët Belle, mille lõi näitleja ja režissöör Camilla Belle. «Ma olen väga vaimustuses, et saan teha koostööd Moët'ga,» kommenteerib Camilla Belle ABC News'ile ja ütleb, et teda inspireeris kokteili valmistamisel tema Brasiilia päritolu. Lõuna-Ameerika hingusega kokteili on segatud Cachaca, mangomahl, ingverisiirup, laimimahl ja Moët Brut Impérial.