Peruust pärit peakokk valmistab uues restoranis Weis põnevaid liharoogi

«Weis on restoran, kus kohtuvad erinevate rahvuste köögid ja Ladina-Ameerika maitsed. Oleme loonud selle inimestele, kes armastavad kvaliteetseid liharoogi,» märkis Weise peakokk Ernesto Robles. Ta tõi välja, et lihad, millest ta toitusid valmistab, on Argentiinast, Brasiiliast ja Uruguayst ja põhjendas seda sellega, et just nendest kaugetest riikidest pärit tooraine annab eheda Ladina-Ameerika maitseelamuse.