104aastane naine ütleb, et tema pika elu saladuseks on dieetkoola. Mida arvab toitumisspetsialist?

Michiganist pärit 104aastane Theresa Rowley ütles oma sünnipäeva pidades telekanalile ABC13, et ta joob vähemalt purgi dieetkoolat päevas ja lisas, et peab pärastpoole veel poodi minema, et jooki juurde tuua.

«Ma joon seda, sest mulle meeldib,» ütles Rowley. «Ma käin kolmapäeviti poes ja mul on rohkem dieetkoolat vaja. Mul on terve kott tühje dieetkoolapurke täis, mis tuleb tagasi viia, et ma saaksin veel rohkem dieetkoolat osta.»

Rowley imestab ka ise, et on nii kaua elanud, ehkki ka tema isa elas 102. eluaastani. Malina Linkas Malkani, registreeritud dietoloog ja toitumis- ja dieediakadeemia riikliku meedia pressiesindaja ütles väljaandele Insider, et geneetika mängib olulist rolli selles, kaua me elame — aga samamoodi ka meie elustiil.

«On palju mehhanisme — mõnesid me saame kontrollida, teisi mitte — mis mõjutavad seda, kuidas meie geenid käituvad,» ütles Malkani, muuhulgas theWholitarian™ Lifestyle'i looja. See tähendab ka meie keskkonda, nakkusi, mida me võime saada, ja toite, mida me sööme, mis nagu möönab Malkani, võivad teatud geenid «sisse ja välja lülitada.»

104aastane Theresa Rowley oma sünnipäeval. FOTO: Kuvatõmmis/Youtube

Mis puudutab Rowley dieetkoola tarbimist, siis kommenteeris spetsialist, et puuduvad tõendusmaterjalid, nagu võiks dieetkoola joomine eluea pikkusele positiivset mõju avaldada. Kuigi, nagu tõdes Malkani, kasutab osa inimesi «toitainevabu suhkruasendajaid», et säilitada stabiilne kaal ilma lisakaloriteta. Ja püsiv ideaalkaal võib pikapeale eluiga positiivselt mõjutada.

Siiski märkis Malkani, et toitainevabade suhkruasendajate tõhususe strateegial on väga piiratud tõendusmaterjal, mis puudutab edukat püsivat kaalukaotust ja ideaalkaalu hoidmist. Õigupoolest on küllaga tõendusmaterjali, mis näitab vastupidist. Nimelt et kunstlikud suhkruasendajad põhjustavad juurdevõtmist. Kui sa tarbid neid igapäevaselt, võib sul areneda toitainepuudus, kõrgem haigusrisk ja samuti kontrollimatu hundinälg.