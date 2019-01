Kas sa ei tunne enam toidu maitset? Vii nina kontrolli!

Selgub, et maitsemeele kadumise asemel, mida saab mõõta, oli enamikul maitsehäirega patsientidest hoopis probleeme lõhnatajumisega.

Uuringud näitasid, et 295 patsiendist, kes tulid vastuvõtule oma maitsemeele kaotuse pärast, oli 87 protsendil häiritud haistmine ja kõigest 9,5 protsendil maitsmine. 63 patsiendist, kes kurtsid vaid maitsekao üle, oli 44,5 protsendil häiritud haistmine.

«Need leiud toetavad teooriat, et patsientidel, kes väidavad, et nad ei tunne enam maitset, on põhiprobleemiks haistmine, mitte maitsmine,» ütles teadusuuringute juht, otolarüngoloogia professor, dr Evan Reiter.