Lapsed tarbivad 11 000 lisagrammi suhkrut aastas

Briti tervishoiuametu Public Health England (PHE) andmete järgi tarbivad Ühendkuningriigi lapsed vanuses 2 kuni 10 eluaastat soovituslikust päevasest suhkrukogusest ligi 32 g enam. See annab kokku rohkem kui 11200 grammi lisasuhkrut aastas.

Tõsiasi on aga see, et lapsed tarbivad umbkaudu 52 grammi — umbes 13 teelusikatäit — lisasuhkrut päevas.