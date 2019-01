Kas toidu nuusutamisestki võib paksuks minna?

Meie haistmismeelel on maitsemeelele suur mõju. Maitse tundmine on tegelikult nende mõlema meele ühendamine, kuid on ka seos meie haistmismeele ja ülekaalu vahel, nagu väidetakse ühes Ameerika teadlaste uuringus. Seeker kirjutab, et see läheb palju kaugemale tõigast, et sa sööd rohkem siis, kui toit lõhnab hästi. Väidetakse, et ka maitse nautimine võib kasvatada su taljet. Uuring tehti küll hiirte, mitte inimeste peal.