«Patumaks» kergitas alkoholihinna Kataris kahekordseks

Lootusetult soodne pole alkoholitarbimine Kataris kunagi olnud, kuid pärast seda, kui tehti teatavaks, et 2022. aastal toimuvad seal jalgpalli maailmameistrivõistlused, kuulutas valitsus välja uue maksu tervistkahjustavatele toodetele, nii-öelda patumaksu, mis jõustus käesoleva aasta jaanuaris ehk eile.

Hinnad on sellised, et veinisõbrad saavad näiteks Lõuna-Aafrika Shiraz' veini 20 euro eest kätte, pudel džinni Bombay Sapphire Gin maksab umbes 80 eurot ja kast Heinekeni õlut (24 pudelit) 92 eurot. Ka sigarettidel ja energiajookidel on topelthind. Suhkrusisaldusega jookide hind ei tõusnud.